CARACAS. – L’ambasciatore in Venezuela, Placido Vigo e il Console Generale Enrico Mora, con la visita alla sede del Patronato Inca/Cgil, hanno concluso la serie di incontri con i rappresentanti dei patronati operanti nella capitale del Venezuela. A chiudere il ciclo delle visite è stato il Patronato Inca/Cgil che ha ospitato i rappresentanti diplomatici dell’Italia nella splendida sede di Sabana Grande, storico quartiere di Caracas.

L’Ambasciatore Placido Vigo e il Console Generale sono stati ricevuti dal Coordinatore Nazionale Giovanni Di Vaira, da Antonietta Piscitelli e Domenica di Giovanni. Nel corso della visita si sono abbordati vari temi di interesse della comunità italiana in Venezuela.

I rappresentanti diplomatici si sono intrattenuti anche con vari pensionati e utenti che si trovavano in sede. É stata una visita storica in quanto per la prima volta in 35 anni un Ambasciatore d’Italia ha reso visita al Patronato Inca che fu fondato a Caracas nel febbraio del 1987 su iniziativa del Dr. Matteo Malavasi, allora cancelliere presso il Consolato d’Italia.

Dopo alcuni anni il Patronato Inca iniziò una continua ramificazione nell’interno del Venezuela per essere più vicino ai connazionali sparsi in tutto il paese e aprì il suo primo ufficio a Maracay sotto la spinta di Andrea Josue ed il ricordato Filippo Sindoni, allora presidente della Casa d’Italia, scomparso in tragiche circostanze. Seguita poi dalle sedi a Maracaibo e Valencia.