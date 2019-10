(ANSA) – ROMA, 14 OTT – “Non ci fermeranno fino a quando non raggiungeremo finché non annulleremo tutti gli effetti della repressione e respireremo la libertà”. Lo ha detto il leader catalano Carles Puigdemont in diretta Facebook da Waterloo, in Belgio. L’ex presidente della Generalitat ha inviato i catalani ad una nuova mobilitazione anche in vista delle elezioni del 10 novembre. “Non c’è altra via che un nuovo referendum nel quale possiamo dire ciò che vogliamo e come lo vogliamo. Devono sapere che non accettiamo una soluzione basata su repressione e condanne”, ha detto.