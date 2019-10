(ANSA) – ROMA, 14 OTT – “Quota 100 è pensato solo per chi ha già diritti. Togliere quella misura per destinare i soldi alle famiglie e allo stipendio dei lavoratori sarebbe giusto. E molto utile. Via quota 100, più risorse ai figli e ai salari”. Lo scrive il leader di Italia viva Matteo Renzi nella sua newsletter Enews.