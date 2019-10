CARACAS – Si ferma nel Metropolitano di Cabudare la corsa del Deportivo Táchira: sconfitta per 1 – o con il Deportivo Lara. La rete della formazione allenata da Leonardo González é stata griffata da Jean Castillo (12’).

Per la formazione barquisimetana é la quarta vittoria consecutiva interna dopo quelle contro: Lala (2 – 0), Llaneros (2 – 0) e Metropolitanos (1 – 0). Dal canto suo, il Táchira interrompe una scia di 8 gare consecutive senza ko: in questo periodo di tempo aveva accumulato 7 vittorie ed un pareggio. L’ultima sconfitta risaliva al 18 agosto, sconfitta 2 – 1 in casa del Monagas.

Con le reti di Jesús Arrieta (54’) e Carlos Espinoza (63’) il Caracas batte 0 – 2 in trasferta il Carabobo e si mantiene in corsa per un posto nei play off.

L’Estudiantes de Mérida festeggia nel migliore dei modi i suoi 48 anni: superando per 0 – 6 l’Estudiantes de Caracas grazie alle doppiette di Ayrton Páez (9’ e 13’) e Luis Castillo (21’ e 27’). Ad arrotondare il risultato ci hanno pensato Omar Labrador (32’) e Yorwin Lobo (70’).

Torna alla vittoria l’Atlético Venezuela che batte per 2 -1 il Monagas. I “nacionales” interrompono una di scia di quattro gare senza vittorie, mentre i “Guerreros del Guarapiche” non vincono da nove gare con uno score di cinque pareggi e quattro sconfitte.

Il Rafael Calles Pinto di Guanare sta diventando una roccaforte per il Llaneros, in questo turno di campionato a farne le spese é stato l’Aragua. Il “batallón santo” si é imposto per 1 – 0 con una rete di Jhon Escobar (16’). In sei gare disputate tra le mura amiche ha ottenuto 5 vittorie (3 – 1 Estudiantes de Caracas, 1 – 0 con il Portuguesa, 1 – 0 con il Deportivo La Guaira, 1 – 0 con lo Zamora e 1 – 0 con l’Aragua) ed un pareggio (2 – 2 con il Metropolitanos).

Hanno completato il quadro della quindicesima giornata: Deportivo La Guaira – Academia Puerto Cabello 2 – 2, Lala Fútbol Club – Trujillanos 1 – 1, Portuguesa – Zulia 0 – 0 e Zamora – Metropolitanos 3 – 0.

(di Fioravante De Simone)