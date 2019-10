(ANSA) – SIENA, 14 OTT – Il pm di Siena Valentina Magnini ha presentato al gip richiesta di fissare incidente probatorio per ascoltare la figlia di Ottavia Fabbrizzi, la 37enne che fu violentata e uccisa nel giugno del 1944 a Radicofani (Siena) da un militare francese e da due ‘goumiers’, i soldati marocchini inquadrati nelle truppe francesi durante la Seconda Guerra Mondiale. L’incidente probatorio servirà a cristallizzare la testimonianza della figlia di Ottavia, Giselda Anselmi, adesso 91enne, che versa in precarie condizioni di salute e che, bambina, assistette alla violenza e alla morte della madre, vegliandola con i parenti durante una lunga agonia. La richiesta del pm arriva dopo un’istanza di incidente probatorio presentata allo stesso pm dai legali di Giselda, avvocati Paola Pantalone e Luciano Randazzo, che presentarono una denuncia per far riaprire il caso. Sulla morte di Ottavia Fabbrizzi la procura di Siena nei mesi scorsi ha aperto un fascicolo per omicidio pluriaggravato.