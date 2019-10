CARACAS – Dopo la scorpacciata di gol contro la Bolivia dell’ex Farías, la Vinotinto se la vedrà, oggi alle 16:00 allo stadio Olímpico, contro il Trinidad & Tobago.

La sfida non genera la stessa emozione che quella di giovedì, ma si sa la passione per la nazionale va oltre l’avversaria di turno. Quella di stasera sarà la 36esima volta che la vinotinto giocherà alle falde dell’Ávila, superando di 3 lunghezze lo stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal.

Per il match contro i “The Soca Warriors” il mister non avrà a disposizione Roberto Rosales e Bernardo Añor. Al posto del difensore del Caracas é entrato Gabriel Benitez dello Zulia. Ma stando alla squadra vista durante l’allenamento, le varianti stasera dovrebbero essere cinque.

Secondo i rumors in porta ci dovrebbe essere il beniamino di casa, Wuilker Fariñez davanti a lui ci saranno Ronald Hernández sulla fascia destra, mentre i centrali dovrebbero essere Mikel Villanueva e Yordan Osorio, infine sulla fascia sinistra sará schierato l’ex Parma Rolf Feltscher.

Nello a scacchiere vinotinto a centrocampo giocheranno Junior Moreno, il granata Tomás Rincón, John Murillo (che entra al posto di Savarino), Darwin Machís e l’altro beniamino della curva “avileña” Rómulo Otero. Infine il bomber Salomón Rondón sarà la punta di lancia nell’attacco vinotinto.

Nell’ultima gara disputata, la vinotinto ha battuto per 4 – 1 la Bolivia grazie alla doppietta di Rondón e le reti di Ángel e l’ex Udinese Machís. Mentre Trinidad & Tobago é stato battuto per 2 -0 dall’Honduras in una gara valevole per la “Liga de Naciones de Concacaf”. L’ultima vittoria dei “The Soca Warriors” risale a circa un anno fa quando hanno battuto in amichevole gli Emirati Arabi.

Quella di stasera sarà la sesta occasione in cui s sfideranno Venezuela e Trinidad & Tobago con un bilancio di due vittorie e tre pareggi.

Probabili Formazioni

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Yordan Osorio, Mikel Villanueva Rolf Feltscher; Tomás Rincón, Junior Moreno, John Murillo, Darwin Machís, Rómulo Otero; Salomón Rondón.

Trinidad y Tobago: Phillip Marvin; Alvin Jones, Sheldon Bateau, Daneil Cyrus, Mekeil Williams; Levi García, Khaleem Hyland, Leston Paul, Ryan Telfer; Daniel Carr, Kevin Molino.

(di Fioravante De Simone)