WASHINGTON,. – Con una mossa a sorpresa Michael Bloomberg potrebbe candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti scendendo in campo nella sfida delle primarie democratiche. Il miliardario tre volte sindaco di New York, che aveva fatto un passo indietro a marzo, non ha mai smesso di crederci, raccontano i suoi alleati e collaboratori.

E ora potrebbe clamorosamente tornare indietro sulla sua decisione, preoccupato da un Joe Biden sempre più in difficoltà e dalla conseguente ascesa della senatrice Elizabeth Warren, paladina dell’ala più a sinistra dei dem e malvista a Wall Street.

Il sogno di Bloomberg, 77 anni, è naturalmente quello di espugnare la Casa Bianca spodestando quel Donald Trump col quale – dalla battaglia contro i cambiamenti climatici a quella contro le armi da fuoco – ha in comune ben poco, a parte l’essere newyorchese e ricco.

Anche se a dire il vero Trump, con un patrimonio calcolato tra i 2,8 e i 3,1 miliardi di dollari, non può che guardare con una certa invidia l’ex sindaco che, a capo di un’impero dell’informazione, possiede una fortuna di oltre 51 miliardi di dollari. Un vero Paperone insomma che – secondo fonti a lui vicine – sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 100 milioni di dollari della sua ricchezza personale per finanziare la campagna presidenziale.

I confidenti sottolineano però come solo in un caso Bloomberg scioglierà le sue riserve: il ritiro di Joe Biden dalla corsa. Un clamoroso passo indietro che potrebbe arrivare prima o durante la prima fase delle primarie, con i sondaggi sempre più in calo per l’ex vicepresidente.

Secondo RealClearPolitics, il sito specializzato che fa la media di tutte le principali rilevazioni, su base nazionale è ormai un vero e proprio testa a testa tra Biden, partito come solido front runner, e Warren. Ma il dato più preoccupante per l’ex vicepresidente è che nei primi due Stati in cui si voterà per le primarie democratiche, l’Iowa e il New Hampshire, ormai si assiste al sorpasso della senatrice progressista.

Determinante per la decisione finale di Bloomberg potrebbe essere anche il dibattito tra i candidati democratici in programma domani sera, dove tutta l’attenzione è concentrata proprio sulla sfida Biden-Warren.

E ai detrattori che accusano l’ex sindaco di New York di essere stato un repubblicano prima e un indipendente poi, i sostenitori ricordano le battaglie liberali di Bloomberg e l’aver dato l’endorsement a Barack Obama nel 2008 e 2012 e a Hillary Clinton nel 2016.

(di Ugo Caltagirone/ANSA)