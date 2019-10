(ANSA) – ROMA, 14 OTT – L’Ucraina batte 2-1 il Portogallo di Cristiano Ronaldo e si qualifica alla fase finale di Euro 2020. La nazionale guidata da Andriy Shevchenko conquista così la sesta vittoria in sette partite nel girone B e infligge la prima sconfitta ai campioni d’Europa in carica. Cristiano Ronaldo su rigore segna il gol n.700 in carriera, 95 dei quali con la maglia della nazionale, ma non può gioirne perchè non basta per eguagliare le reti realizzate nel primo tempo di Yaremchuk e Yarmolenko. Nell’altra partita di stasera, la Serbia supera 2-1 la Lituania con una doppietta di Mitrovic a inizio ripresa e rimane in corsa per un posto all’Europeo di giugno. La classifica: Ucraina 19, Portogallo 11, Serbia 10, Lussemburgo 4, Lituania 1.