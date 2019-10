(ANSA) – ROMA, 14 OTT – L’Inghilterra ha travolto la Bulgaria 6-0 in un incontro del gruppo A delle qualificazioni a Euro 2020, fermato per ben due volte dall’arbitro a causa dei ripetuti cori ed espressioni di discriminazione razziale nei confronti dei giocatori inglesi. Parte del pubblico dello stadio di Sofia ha continuato nei suoi comportamenti nonostante gli inviti a smettere fatti tramite gli altoparlanti e l’arbitro ha così deciso di sospendere il gioco. La situazione è migliorata dopo la seconda sospensione, mentre l’Inghilterra non si è fatta intimidire, segnando ben quattro volte nel primo tempo con Rashford al 7′ e Sterling al 48′ e con la doppietta di Barkley tra il 20′ e il 32′. Nella ripresa Sterling si è ripetuto al 24′ e Kane ha segnato al 40′. Alla squadra di Southgate servirà però almeno un altro punto per staccare il pass, anche a causa della vittoria del Kosovo sul Montenegro (2-0, reti di Rrahmani e Muriqi). La classifica del girone: Inghilterra 15, Rep.Ceca 12, Kosovo 11, Montenegro e Bulgaria 3.