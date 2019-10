(ANSA) – WASHINGTON, 14 OTT – Il presidente americano Donald Trump ha firmato il decreto con cui dà il via libera alle sanzioni Usa alla Turchia. Sanzioni che puntano a funzionari ed ex del governo. Lo afferma il Dipartimento di Stato americano, sottolineando che le sanzioni sono scattate per tre alti funzionari turchi, il ministero dell’Energia e quello della Difesa.