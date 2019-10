(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Lo Scandinavian Mixed dall’11 al 14 giugno 2020 segnerà una data storica per il green. In Svezia, nel nuovo torneo dell’European Tour e del Ladies European Tour, per la prima volta i big internazionali e le regine del green si sfideranno in un torneo che metterà in palio punti fondamentali per la classifica mondiale per entrambi i circuiti. A Stoccolma sarà tutti contro tutti senza distinzioni di sesso, con la parità di genere pronta ad andare in buca. Henrik Stenson, vicecampione olimpico ai Giochi di Rio 2016 e tra gli artefici dell’euro-trionfo nella Ryder Cup 2018 di Parigi, e Annika Sörenstam, vincitrice in carriera di 7 tornei dello Slam, saranno gli ambasciatori di un evento show che si giocherà sul percorso del Bro Hof Slott Golf Club. In campo ci saranno 78 uomini e altrettante donne, il montepremi sarà di 1.500.000 euro. (ANSA).