(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Ci sono anche tre ministri in carica nel mirino delle sanzioni americane contro la Turchia per l’offensiva in Siria. Si tratta del titolare della Difesa, Hulusi Akar, del ministro dell’Interno, Suleyman Soylu, e del responsabile dell’Energia, Fatih Donmez, oltre ai ministeri della Difesa e dell’Energia nel loro insieme. Lo riferisce il Dipartimento del Tesoro Usa.