(ANSA) – LONDRA, 15 OTT – “Il razzismo che abbiamo visto e sentito ieri sera è vile, ignobile e non deve avere posto nel calcio o dove che sia”. Lo ha detto un portavoce del premier britannico, Boris Johnson, commentando i cori che hanno costretto a interrompere ieri a Sofia per due volte la partita Bulgaria-Inghilterra, vinta alla fine dai bianchi per 6 a 0. “La Uefa deve affrontare questi episodi, che sono una macchia sul calcio”, ha aggiunto, lodando la “dignità” di giocatori e staff inglesi e appoggiando la richiesta dell’Fa di una punizione.