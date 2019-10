(ANSA) – NEW YORK, 15 OTT – Hunter Biden, il figlio di Joe Biden, rompe il silenzio e attacca Donald Trump. In un’intervista ad Abc, la prima da quando è scoppiato lo scandalo dell’Ucraina alla base dell’indagine per un possibile impeachment del presidente americano, Hunter Biden bolla come “ridicole” le accuse del tycoon di illeciti e violazioni. “Ho fatto un errore? Forse nel grande schema delle cose. Ho fatto un errore etico? Assolutamente no”, dice. Hunter Biden è finito nel mirino di Trump per i suoi lavori in Ucraina e Cina.