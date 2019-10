(ANSA) – TRIESTE, 15 OTT – I finanzieri della Compagnia di Prosecco (Trieste), su disposizione del Gip del Tribunale di Trieste, hanno dato esecuzione a due provvedimenti di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti cittadini italiani ritenuti i principali responsabili di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, quali l’emissione di fatture inesistenti per oltre 40 milioni di euro e la dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture false. Cinque in tutto le persone indagate attive nel settore commerciale dei prodotti per la casa. L’operazione trae origine da una verifica fiscale avviata a inizio 2018 ed è il risultato di indagini coordinate dalla Procura di Trieste. La Gdf ha individuato un’associazione a delinquere che aveva dato vita a società estere – prive di struttura commerciale e patrimoniale nei rispettivi Paesi – gestite a Trieste e utilizzate per l’interposizione fittizia nel meccanismo delle “frodi carosello”, per neutralizzare gli effetti Iva.