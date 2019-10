(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Si abbassi la soglia per il contante solo in parallelo all’azzeramento delle commissioni bancarie sulle carte di credito per tutti e per tutte le somme. E’ quanto chiede Iv, circa l’ipotesi, emersa nel dl fisco collegato alla manovra, di portare il tetto all’uso del contante da 3000 a 1000 euro. La soglia era stata alzata dal governo Renzi e Iv è molto critica sulla misura ma, spiegano fonti qualificate, non pone veti bensì propone di ridurre la soglia a 1000 euro in 3 anni, insieme all’azzeramento delle commissioni per le carte.