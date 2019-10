(ANSA) – GINEVRA, 15 OTT – L’Uefa è in attesa “dei rapporti di tutte le partite di qualificazione” a Euro 2020, e dunque anche di quelli di Bulgaria-Inghilterra e Francia-Turchia. Così la Federcalcio europea commenta le polemiche sui cori razzisti a Sofia contro i giocatori di colore della nazionale inglese e per il nuovo saluto militare dei giocatori turchi a sostegno dell’operazione militare di Ankara in Siria. La precisazione dell’Uefa mitiga l’annuncio fatto dalla Federazione inglese di un’inchiesta già aperta: in realtà Greg Clarke, n.1 della FA, aveva preso atto del rapporto stilato dagli ispettori Uefa ieri a Sofia. Il gesto della Turchia a St. Denis ha invece spinto la ministro francese dello Sport, Maracineau, a chiedere all’Uefa “dure sanzioni”.