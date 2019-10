(ANSA) – NEW YORK, 15 OTT – Se scendesse in campo per le presidenziali Michelle Obama sarebbe la favorita alle primarie in New Hampshire, il primo stato insieme all’Iowa dove i candidati democratici si confronteranno con la volontà degli elettori. Lo rivela un sondaggio della Boston Herald-Franklin Pierce University, secondo cui l’ex first lady, ancora popolarissima, sarebbe davanti a tutti e tre i principali candidati dem, Elizebeth Warren, Joe Biden e Bernie Sanders. In particolare, Obama avrebbe il 26% del sostegno degli elettori dello stato contro il 25% di Elizabeth Warren, il 24% di Joe Biden e il 22% di Bernie Sanders. Tuttavia l’ex first lady ha sempre respinto le chiamate ad una candidatura. “Non fa per me” – aveva detto tempo fa in un’intervista, sottolineando anche che ci sono altri modi per migliorare il paese o per costruire un mondo migliore.