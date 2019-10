(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Il blocco dell’export di armi verso la Turchia “è una iniziativa doverosa ma non ci può affatto appagare”. Così il premier Giuseppe Conte a margine della presentazione del Rapporto Cnr. “Ci può appagare il risultato di persuadere la Turchia a rinunciare a questa opzione militare” afferma Conte che aggiunge: “Tutte le iniziative che potranno a questo risultato noi le metteremo in campo e l’Italia sarà capofila in questa direzione”.