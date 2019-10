(ANSA) – BOLZANO, 15 OTT – A metà novembre apre a Innsbruck il Montagu Bed & Beer, un ostello che al posto della tradizionale colazione del classico bed & breakfast offre una birra, da consumare al bar della struttura, che di sera ospiterà anche dj e musica dal vivo. Il b&b ha una seconda particolarità: si trova infatti nei locali di un ex club per scambisti, un tempo piuttosto frequentato. “Di tanto in tanto capita ancora qualche signore anziano da noi, restando sorpreso dei cambiamenti”, raccontano al quotidiano Der Standard i gestori, un collettivo di sette giovani, tra loro tre futuri architetti. L’ostello dispone di 30 letti, in moderne cuccette in stanze da sei. La notte, secondo la stagione, costa intorno ai 30 euro. L’obiettivo è offrire una sistemazione economica a giovani hipster in viaggio.