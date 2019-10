(ANSA) – ROMA, 15 OTT – “Tante volte diciamo che non c’è posto per il razzismo nel calcio, tuttavia affrontiamo ancora delle sfide nel nostro sport come nella società. Avremo bisogno del sostegno delle autorità pubbliche per identificare e punire i colpevoli, ma dovremo anche pensare in modo più ampio a cosa fare per risolvere il problema. Chiedo agli organi di governo del calcio di unirsi a noi e di pensare insieme a modi più forti ed efficaci per sradicare il razzismo nel calcio”. Così Gianni Infantino dopo i cori razzisti e i saluti nazi di ieri a Sofia.