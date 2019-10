TORINO. – Un altro traguardo, l’ennesimo per Cristiano Ronaldo, arrivato a quota 700 gol in partite ufficiali, a 17 anni e qualche giorno dalla prima rete, messa a segno il 7 ottobre 2002 con la maglia dello Sporting Lisbona.

Eppure 700 gol dopo, l’ultimo dei quali segnato su rigore contro l’Ucraina nella sconfitta 2-1, ieri sera, del suo Portogallo, la fame e la voglia di vincere del campione portoghese non sono saziate dall’ennesimo traguardo raggiunto.

“Sono orgoglioso di aver segnato il mio 700/o gol in carriera e vorrei condividerlo con tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo” è stata la dedica post partita di CR7, indirizzata ai tanti compagni di squadra, ai tecnici che l’hanno plasmato ma anche a chi quotidianamente vive al suo fianco.

Come la compagna Georgina, che ha celebrato l’impresa di Ronaldo immaginandolo nei panni di James Bond, ‘ribaltandolo’ da 007 a CR700, licenza di segnare.

Mentre il mondo lo celebra, miglior marcatore tra club e nazionale attualmente in attività, Ronaldo non si ferma: ma più che puntare al record di ogni tempo, detenuto da O’Rey Pelè con 779 gol segnati davanti a Romario con 765, nel suo personale mirino c’è la qualificazione a Euro2020.

“Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, ma insieme ci qualificheremo per gli Europei – ha rimuginato dopo la sconfitta all’Olimpiyskiy di Kiev -. Ho segnato un gol importante ma ha un retrogusto amaro. Non è un numero che tutti possono raggiungere, ma non penso alla mia carriera, penso a godermi il traguardo raggiunto”.

Una carrellata di 700 gol, rilanciata anche dalla Juventus sui profili social, “e non è finita”, scrive il club bianconero, la maggioranza dei quali in Spagna con la maglia del Real, come la numero 600 realizzata in finale di Champions League a Cardiff contro la Juventus. Che ora sogna di veder battere il record assoluto di Pelè proprio con la maglia bianconera del suo recordman.