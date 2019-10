(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Siamo ormai sul rettifilo d’arrivo in vista dell’edizione numero 38 del Rally Trofeo ACI Como, in programma venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2019, quest’anno valido come finalissima ACI Sport Rally Cup Italia, coppa che racchiude in sé tutti i vincitori assoluti e di classe delle varie Coppe di Zona Rally, e per la neonata Supercoppa WRC Italia, collettore dei migliori piloti e delle migliori vetture World Rally Car che hanno corso nei rally italiani. Ma le iscrizioni alla gara, presentata oggi a Villa d’Este, sono ancora aperte e lo saranno fino a Venerdì 18 ottobre. Un rush finale che sta portando altri iscritti alla gara. Gli Organizzatori, in particolare il Presidente di AC Como Enrico Gelpi, hanno comunque espresso la loro soddisfazione di come le cose stanno andando. In sintesi, il tracciato della gara si sviluppa su 376 km con nove prove di 82 km; tre speciali il venerdì 25 e sei prove il sabato 26. Shakedown in Valfresca, da Como verso San Fermo della Battaglia venerdì mattina. Verifiche al Driver di Como giovedì 24 ottobre, ore 20-22, e sabato, ore 7-11.30. Venerdì di scena due volte la prova di Sormano-Pian del Tivano (km. 7,500) e da Bellagio alla Madonna del Ghisallo (km.11.250). Dopo il riposo notturno, tre prove ripetute: Grandola (km. 5,200), Corrido (km. 13,700) e Alpe Grande (km.8.860). La gara si conclude in Piazza Cavour a Como dove gli equipaggi e pubblico verranno accolti nel villaggio rally allestito con un grande e moderno motorhome hospitality, terrazza e maxi schermo.