(ANSA) – PECHINO, 16 OTT – La Cina ha espresso la sua “forte indignazione” verso gli Stati Uniti per l’approvazione dello ‘Hong Kong Human Rights and Democracy Act’ da parte della Camera americana, a tutela dei diritti umani e civili, ribadendo la richiesta “di sospensione di ogni ingerenza” negli affari interni. “Esprimiamo forte indignazione e decisa opposizione all’insistenza della Camera dei rappresentanti sull’approvare” questo provvedimento, ha affermato in una nota il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang.