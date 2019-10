(ANSA) – BRUXELLES, 16 OCT – I team dei negoziatori Ue e britannici hanno lavorato fino a tarda notte, per preparare un testo legale di accordo sulla Brexit in tempo per il vertice dei leader Ue di domani e venerdì. Si “continuano a fare progressi”, si apprende da fonti britanniche anche se ancora non c’è una svolta. Le trattative riprendono di nuovo stamattina.