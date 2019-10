(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Il tennista altoatesino Andreas Seppi si è qualificato al secondo turno del torneo di Mosca “Vtb Kremlin Cup” battendo in rimonta il cileno Cristian Garin con il punteggio di 3-6 7-6 7-6. Il 35enne di Caldaro, numero 72 del ranking mondiale, vincitore di questo torneo nell’edizione 2012 e tre volte semifinalista (nel 2013, 2014 e lo scorso anno), si giocherà un posto nei quarti con lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 80 Atp. I due non si sono mai affrontati prima. Oggi scende in campo anche Thomas Fabbiano, numero 89 della classifica mondiale, contro il bielorusso Egor Gerasimov (98). Il grande favorito del torneo, il russo Daniil Medvedev, numero 4 del ranking, e fresco vincitore del torneo di Shangai, entrerà in scena direttamente al secondo turno. Nel doppio, la coppia Seppi-Fabbiano al primo turno ha battuto e eliminato il duo croato formato da Nikola Mektic e Franko Skugor. (ANSA).