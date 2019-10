(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Gli Stati Uniti hanno effettuato un cyber-attacco segreto contro l’Iran dopo gli attacchi del 14 settembre alle strutture petrolifere dell’Arabia Saudita, per i quali Washington e Riyadh accusano Teheran. E’ quanto riporta in esclusiva sul proprio sito l’agenzia Reuters, che cita come fonte due funzionari statunitensi. L’operazione si è svolta a fine settembre e ha preso di mira la capacità di Teheran di diffondere “propaganda”.