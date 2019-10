(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 16 OTT – ‘Debutto’ a piazza San Pietro per il nuovo comandante della Gendarmeria vaticana, Gianluca Gauzzi Broccoletti. E’ lui accanto alla papamobile del pontefice a vigilare sui fedeli a piazza San Pietro per l’udienza generale, ma anche a porgere i bambini a Papa Francesco per una carezza ed una benedizione. In realtà Gauzzi Broccoletti era già da qualche tempo vice dell’ex comandante Domenico Giani. Ma con la nomina di ieri è lui, a partire dall’udienza generale di oggi, a ‘scortare’ in prima persona il pontefice negli appuntamenti in pubblico.