(ANSA) – TORINO, 16 OTT – Tempo di celebrazioni per la Federazione Ginnastica d’Italia, fondata nel 1869 e celebrata a Torino, al Museo del Risorgimento di Torino e in piazza Vittorio, dove è stata allestita una palestra all’aperto. Il movimento conta 150.000 tesserati, 1.300 società affiliate, 20 comitati regionali e un medagliere prestigioso, arricchito dai recenti successi ai Mondiali di Stoccarda. “Il nostro percorso si affianca a quello dell’Italia – ricorda orgoglioso il presidente della Federazione, Gherardo Tecchi -. Non solo risultati agonistici, ma anche aver affiancato il benessere del cittadino e la crescita dello sport”. Tra le società fondatrici la Reale Società Ginnastica di Torino, la più antica realtà sportiva italiana. “Lo dico con orgoglio, c’è sempre un po’ di Torino, anche nella ginnastica – osserva la sindaca Chiara Appendino -. Per arrivare a 150 anni è servito il supporto di tutta la comunità, perché le federazioni sono una comunità. La presenza della Ginnastica Torino ci rende orgogliosi”