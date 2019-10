(ANSA) – CAGLIARI, 16 OTT – Sono stati individuati e denunciati gli autori del pestaggio avvenuto la sera del 6 ottobre scorso in piazza Matteotti a Cagliari. Vittima uno studente di 18 anni al quale era stato fratturato il naso perché aveva difeso una sua amica di 17 dalle molestie di due coetanei. Denunciati per lesioni due ragazzi di 18anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Il fatto è avvenuto intorno alle 20. La vittima e la ragazza si trovavano in piazza, quando vengono avvicinati dai denunciati che iniziano a infastidire e molestare la giovane. In difesa dell’amica interviene il 18enne: nemmeno il tempo di reagire e viene subito pestato sangue con calci e pugni. Gli aggressori fuggono. Il ferito viene soccorso e affidato alle cure dei medici del 118, che lo trasportano al Policlinico di Monserrato dove gli viene riscontrata la frattura del setto nasale. I carabinieri della Stazione di Stampace e della Compagnia di Cagliari avviano subito le indagini e grazie alla descrizione fornita da alcuni testimoni riescono a individuare e denunciare gli autori dell’aggressione.(ANSA).