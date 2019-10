(ANSA) – ROMA, 16 OTT – La situazione in Catalogna condiziona il calcio in Spagna. La Liga – come scrive la stampa iberica – ha chiesto alla federcalcio che Real Madrid e Barcellona invertano l’ordine dei Classici tra il girone di andata e quello di ritorno e che la partita in programma al Camp Nou il prossimo 26 ottobre si giochi al Bernabéu per motivi di sicurezza. Proprio quel giorno è prevista una grande manifestazione a Barcellona per protestare contro le sentenze che hanno condannato i leader separatisti. Se il Comitato della federazione spagnola che si occupa delle competizioni accetterà la proposta della Liga, il Classico del girone di ritorno si giocherà l’1 marzo al Camp Nou. Nei prossimi giorni verrà presa la decisione.