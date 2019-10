(ANSA) – GENOVA, 16 OTT – Massimo Ferrero è pronto ad “incontrare pubblicamente i rappresentanti di chi contesta”. Lo ha detto il presidente della Sampdoria in un’intervista all’emittente televisiva ligure Primocanale. Ferrero ha mandato anche un altro messaggio ai tifosi: “Lasciate in pace la famiglia Garrone, alla quale va eretto un monumento per quanto fatto in favore della Sampdoria”. Il riferimento è al blitz di ieri sera sotto la casa di Edoardo Garrone con almeno un centinaio di tifosi ha chiesto a gran voce all’ex presidente doriano di ‘togliere’ Ferrero dalla Sampdoria dopo averlo portato cinque anni fa. Ferrero ha poi aggiunto: “Il presidente sono io e sto venendo a Genova. Incontriamoci – ha detto ai tifosi – e parliamo per il bene della Sampdoria”.