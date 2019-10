(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Sale a 29 il numero dei feriti trasportati dal 118 in ospedale per l’incidente di stamattina dove un bus di linea è finito contro un albero a Roma, in via Cassia. Tra i feriti portati in ospedale c’è anche il conducente del mezzo che verrà ascoltato dalla polizia locale appena le condizioni fisiche lo consentiranno. Il suo cellulare è stato sequestrato: verranno effettuati accertamenti per chiarire se l’autista, 40 anni, stesse al telefono o scrivendo messaggi quando è avvenuto l’incidente. I pm di Roma indagano per lesioni. Il pullman è stato posto sotto sequestro ed è stata disposta una perizia per verificarne lo stato prima dell’ incidente. “E’ una situazione terribile, che ha lasciato tutti sotto shock”, ha detto la sindaca Virginia Raggi che si è recata in visita all’ospedale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina dove sono stati trasportati alcuni feriti. “E’ stata aperta un’inchiesta da parte della Procura e un’inchiesta interna di Atac. Attendiamo gli esiti”, ha aggiunto la sindaca.