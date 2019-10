(ANSA) – PARIGI, 16 OTT – Il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel sono giunti a Tolosa, nel sud della Francia, per dar prova di unità franco-tedesca alla vigilia di un vertice Ue pieno di sfide, a cominciare dalla Brexit, e in un contesto internazionale ad alta tensione dopo l’intervento armato turco nel nord della Siria. I leader delle due grandi potenze europee si sono incontrati all’aeroporto di Tolosa, prima di recarsi alla sede di Airbus per visitare la catena di montaggio dell’A350. E’ inoltre previsto un colloquio con alcuni dipendenti franco-tedeschi del colosso aeronautico, uno dei simboli piu riusciti della cooperazione industriale europea. Seguirà una colazione con alcuni studenti, prima del consiglio dei ministri franco-tedesco previsto nel pomeriggio alla questura di Tolosa. Vietata, per l’occasione, ogni forma di manifestazione anche se un raduno sindacale si dovrebbe tenere al di fuori della zona rossa.