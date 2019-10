(ANSA) – GEROCARNE (VIBO VALENTIA), 16 OTT – Un uomo è rimasto ustionato a seguito dell’incendio che aveva appiccato ad alcune sterpaglie. Il fatto è accaduto a Gerocarne in un appezzamento agricolo di proprietà della vittima . Le condizioni dell’uomo, residente nel piccolo centro dell’entroterra, sono giudicate molto gravi dai sanitari. Secondo quanto é emerso dai primi rilievi, la vittima aveva appiccato il fuoco quando, per cause in corso di accertamento, è stato investito dalle fiamme. Scattato l’allarme è giunta sul posto un’equipe del 118 di Soriano Calabro che ha fornito i primi soccorsi. Per il ferito, però, a causa della gravità delle ustioni, è stato subito disposto il trasferimento con l’elisoccorso in un centro per grandi ustionati. (ANSA).