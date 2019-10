(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Il rapporto di collaborazione tra Marco Tamberi e l’azzurra del salto in alto Alessia Trost è giunto da una comune risoluzione. A comunicarlo è lo stesso allenatore, papà e coach di Gianmarco Tamberi. “Sono stati mesi molto intensi – dice l’allenatore italiano – e basati sul continuo confronto, talvolta anche critico, ma sempre ispirato da un obiettivo comune: riportare Alessia ai livelli internazionali che le competono. Ho studiato le soluzioni con la passione per il mio lavoro e la conoscenza di questo sport, il salto in alto, che ha in sé una componente mentale che lo rende affascinante e crudele al tempo stesso: se il gap fra allenamento e competizione diventa incolmabile, la competenza tecnica deve lasciare spazio ad altre valutazioni” continua Tamberi. Che conclude: “Proprio per questo motivo, abbiamo cercato di capire con l’atleta quali fossero i problemi e, davvero a malincuore, abbiamo convenuto che non proseguire più insieme potesse essere una decisione ragionevole”.