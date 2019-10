(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Un’emozione unica per i tecnici e atleti Elite delle Squadre Nazionali olimpiche di Italia e Argentina che oggi, grazie a Scholas Occurrentes, hanno incontrato Papa Francesco in occasione dell’Udienza Generale di Piazza San Pietro. Una delegazione ricca con capofila il presidente della Fpi Vittorio Lai ed il coordinatore Sport Italia Scholas Mario Del Verme. Insieme a loro l’ambasciatore del pugilato italiano nel Mondo Nino Benvenuti, i campionissimi Roberto Cammarelle, Clemente Russo, Sumbu Kalambay ed Emiliano Marsili, il segretario generale Fpi Alberto Tappa, il Prof. Massimo Scioti, l’Head Coach Giulio Coletta che insieme al Team Argentina e Italia hanno omaggiato il Santo Padre con i guantoni azzurri autografati ed il gagliardetto etico del “Dual Match Italia vs Argentina”, il confronto internazionale che darà il via ufficiale al road to Tokyo 2020. “L’incontro con Papa Francesco è stato davvero emozionante ed illuminante – afferma Lai – e siamo lieti di averlo condiviso con gli amici di Buenos Aires”