(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Anche Miami potrebbe presto entrare a far parte della Formula 1 che il prossimo anno vedrà a quota 22 i Gran Premi da correre. Secondo quanto affermato su twitter da Tom Garfinkel, Ceo della squadra di football dei Miami Dolphins e proprietario del cittadino Hard Rock Stadium, “è stato raggiunto un accordo preliminare con la Formula 1 per organizzare il primo Gran Premio di Miami della storia. Con un impatto economico per la città stimato attorno ai 400 milioni di dollari, e con 35 mila camere d’albergo coinvolte, il Gran Premio farà la fortuna del sud della Florida ogni anno. Siamo grati ai tifosi, all’industria del turismo locale e agli amministratori di Miami per la pazienza e il supporto che ci hanno donato”.