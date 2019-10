(ANSA) – BARCELLONA, 16 OTT – Non si placa la rabbia dei catalani per le condanne shock inflitte a 12 leader catalani: questa sera nelle strade di Barcellona in 5.000 hanno manifestato lanciando centinaia di rotoli di carta igienica in aria per mostrare la loro ira nei confronti di Madrid. E’ il terzo giorno consecutivo di proteste da quando la Corte Suprema ha emesso le sentenze. Gli organizzatori affermano che i rotoli di carta igienica vengono lanciati perché “c’è molto da ripulire”. Centinaia di Mossos d’Esquadra, la polizia locale, sono in allerta – schierati con i cannoni ad acqua – pronti a nuove violenze, dopo che oltre 200 persone sono rimaste ferite negli scontri dei giorni scorsi nella stessa Barcellona come in altre città catalane. Pere Ferrer, direttore della polizia regionale della Catalogna, afferma che le autorità si aspettano ulteriori tensioni con i radicali separatisti.