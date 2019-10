(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Comincia nel migliore dei modi l’avventura europea dell’Italia sull’anello di Apeldoorn, in Olanda. Merito di Elia Viviani che ha conquistato oro e titolo europeo nel torneo dell’eliminazione. Il campione veronese ha corso con attenzione, rischiando solo alla terz’ultima eliminazione, quando praticamente tutti i corridori sono arrivati al fotofinish. Nelle ultime due sfide, Viviani non ha avuto problemi e nella finale a due con il francese Bryan Coquard non c’è stata letteralmente storia.