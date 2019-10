(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Nè la Federcalcio spagnola, nè la Liga vogliono che il ‘Clasico’ tra Barcellona e Real madrid si giochi sabato 26 ottobre, considerato il clima fortemente a rischio dopo la condanna al carcere dei leader indipendentisti catalani. L’iniziale richiesta delle autorità calcistiche iberiche di invertire il campo (sabato si sarebbe giocato al ‘Bernabeu’, con il ritorno al Camp Nou l’1 marzo) non ha trovato sponda nei due club ma il governo di Madrid insiste nel non volere che il big match di sabato si trasformi in un palcoscenico di protesta sociale e politica. Da qui l’ipotesi che si sta facendo strada nelle ultime ore, e rilanciata da ‘Marca, di far slittare il ‘Clasico’ a mercoledì 18 dicembre, in modo da far calmare gli animi e riportare il match nell’alveo del solo interesse sportivo. L’ipotesi allo studio sembrerebbe piaccia al Real e al Barca, anche se il club blaugrana ovviamente preferirebbe giocarlo nel giorno previsto.