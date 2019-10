CARACAS – Este miércoles, la organización de promoción y asistencia de la Iglesia Católica, Caritasde Venezuela, desplegó a un grupo de personas en la frontera colombo-venezolana en el cual le pidieron a los ciudadanos venezolanos no migrar de su país si no cuentan con las condiciones mínimas que les den estabilidad en los países que escogieron para empezar una nueva vida.

“Estamos aplicando unas encuestas de 10 preguntas, si de esas preguntas no responden cinco acertadamente, no debe migrar. Si la persona no posee documentos, si no cuenta al menos con 300 dólares, tampoco sabe a dónde va a llegar, definitivamente lo que va a hacer es empeorar no solo sus condiciones de vida, también las condiciones del país donde llegue”, explicó directora de Caritas de Venezuela, Yaneth Márquez.

Esta organización contó con el apoyo de la diócesis de San Cristóbal y Cúcuta en el cual concientizaron a los venezolanos a que se queden en su país. También alertaron las consecuencias de no planificar una migración.

Manifestó que a aquellos ciudadanos que no tengan un buen soporte migratorio pueden estar expuestos a la trata de personas, explotación laboral, la prostitución y a formar parte de grupos paramilitares.

“Si se van no solo estará en peores condiciones sino que su familia también empeora la situación (…) irse, pasar la frontera no significa que se va a hacer dinero para enviar inmediatamente a su casa”, expresó la representante.

Afirmó que este masivo éxodo ha traído como consecuencia que varias familias se encuentran en peores condiciones de las que se encontraban debido a que han tenido que recibir de retorno a hijos muertos o que se encuentran desaparecidos.

“Las migraciones en personas que no tienen los recursos no es la más adecuada por eso estamos animando a nuestra gente a quedarnos y la iglesia se compromete a apoyarlos”, puntualizó la directora de Caritas Venezuela.

Según el informe presentado a principios de octubre en el encuentro de Caritas, más de 6.000.000 millones de migrantes venezolanos han escogido países como:Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Colombia para huir de la grave crisis que enfrenta Venezuela.