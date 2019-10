(ANSA) – MILANO, 17 OTT – Un ragazzino che spacciava ‘fumo’ a suoi coetanei, tutti in età scolastica. I carabinieri lo hanno bloccato, e il giudice, pur ravvisando una “grave condotta” di spaccio sistematico, lo ha messo ai domiciliari ma con il permesso di poter uscire di casa per recarsi a scuola. E’ accaduto a Darfo Boario Terme, nel Bresciano, dove i militari hanno notato movimenti strani tra un gruppo di adolescenti riuniti in centro. Una mano che passava qualcosa a un’altra, rapidamente, dei soldi, e sono intervenuti. Trovato l’hashish addosso al compratore, e 5 euro in tasca al 15enne, i carabinieri sono andati a perquisire la sua abitazione, trovando, davanti ai genitori sbigottiti, 15 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un quadernetto con annotate tutte le vendite. Il gip di Brescia ha quindi deciso la misura restrittiva nella casa dei genitori, autorizzando le uscite per andare a scuola.