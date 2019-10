(ANSA) – ROMA, 17 OTT – La fame di vittorie di Marc Marquez non conosce tregua. Il fresco campione del mondo della motogp infatti si appresta a prendere parte al gran premio del Giappone, in programma domenica sul circuito di Motegi, con l’obbiettivo di un altro successo. Per niente pago del trionfo appena ottenuto nel motomondiale, il pluricampione della classe regina si è presentato in conferenza stampa a Motegi confermando il suo mantra di sempre: “lavorerò sodo in questi giorni, per puntare alla vittoria domenica in pista”. Marquez ha parlato del post trionfo iridato: “è stata una bella festa, abbiamo celebrato il titolo, poi ho festeggiato con amici e famiglia. Ma non ho dimenticato di preparare queste tre ultime gare, seppure in modo diverso. Mi sento bene, sono più rilassato, ha aggiunto il pilota spagnolo, ma la mentalità è sempre la stessa, cercare di lavorare sodo per puntare alla vittoria”.