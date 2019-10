(ANSA) – ISTANBUL, 17 OTT – “Tutti sanno che l’esercito turco non ha armi chimiche nel suo inventario. Alcune informazioni ci indicano che” le milizie curde dello “Ypg usano armi chimiche per poi accusare la Turchia”. Lo ha detto il ministro della Difesa di Ankara, respingendo così le accuse dei curdi siriani sull’uso di armi non convenzionali nei raid turchi su Ras al Ayn.