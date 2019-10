(ANSA) – ROMA, 17 OTT – Il Manchester United vive giorni di fuoco in vista della supersfida di domenica contro il Liverpool a Old Trafford. Il malumore della piazza per via del 12/o posto in classifica nella Premier è palpabile e l’infermeria piena: gli ultimi due ad aggiungersi alla lista degli infortunati sono stati Pogba e De Gea, che non saranno a disposizione contro i ‘Reds’. La squadra, inoltre, sembra avviata verso una rimodulazione sostanziale: come scrive il Daily Mail dovrebbero essere almeno sei gli acquisti a gennaio. La precedenza verrà data al centravanti, dopo l’addio di Lukaku. Il primo nome della lista è quello di Mario Mandzukic. in uscita dalla Juventus; l’alternativa si chiama Moussa Dembelé e gioca nel Lione da poco affidato a Rudi Garcia. A centrocampo Matic è in uscita: per prendere il suo posto vengono valutate le posizioni di Maddison del Leicester e dello spagnolo Saul. Ma non solo: nel caso in cui Pogba dovesse imboccare la strada che porta al Real, oltre ai soldi, come contropartita potrebbe arrivare Kroos.