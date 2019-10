(ANSA) – BOLOGNA, 17 OTT – Sinisa Mihajlovic si riprende il Bologna: per la seconda volta dall’inizio della stagione, l’allenatore ha messo piede a Casteldebole dove, a partire dalle 15, ha iniziato a dirigere l’allenamento della squadra. L’ultima volta era accaduto il 29 settembre, alla vigilia della sfida casalinga contro la Spal. Dimesso martedì 8 dall’Ospedale Sant’Orsola, dopo il secondo ciclo di chemioterapia necessaria per curare la leucemia che gli è stata diagnosticata a luglio, Mihajlovic è intenzionato a guidare anche la seduta di rifinitura di domani, per poi andare a Torino e sedersi sulla panchina dello Juventus Stadium sabato sera (inizio alle 20.45), anche se molto dipenderà dalle condizioni fisiche del tecnico e dal meteo, dal momento che per sabato c’è la minaccia della pioggia.