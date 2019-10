CARACAS – La gara contro il Trinidad & Tobago é servita non solo come test alla Vinotinto, ma anche per celebrare uno storico della nazionale: Tomás Rincón, il centrocampista del Torino ha timbrato la sua centesima presenza con la “selección”.

Prima del fischio d’inizio contro la formazione isolana, il calciatore di San Cristóbal ha ricevuto una targa celebrativa da parte della Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Un traguardo importante per un giocatore che non ha mai nascosto l’orgoglio di far parte della Nazionale del suo paese come ha ribadito alla vigilia con un messaggio sul proprio profilo Instagram: “Rappresentare il mio paese è sempre stato il mio sogno da quando ero bambino e oggi arrivare a realizzare quel sogno giocando la 100esima partita con la maglia della nostra squadra è qualcosa che mi riempie di grande orgoglio ed emozione che, ovviamente, attraverso le righe è difficile spiegare cosa si prova … grazie a tutte quelle persone che sono sempre state una parte fondamentale in questo percorso che ancora non finisce ma soprattutto a Dio e al mio Angelo che mi accompagna sempre … Mamma“.

La prima sfida ufficiale di “El general” con la maglia della nazionale risale al 3 febbraio 2008, quando nello stadio Monumental di Maturín affrontò l’Haiti. Quel giorno la Vinotinto vinse per 1 -0 e Tomás rimase in campo per 82 minuti. Poi, “el general” é diventato uno dei perni del Venezuela: 46 amichevoli, 37 gare di qualificazione e 16 per la Coppa America.

In 97 occasioni é partito come titolare, con lui in campo la Vinotinto ha uno score di 32 vittorie, 29 pareggi e 39 sconfitte. La Colombia é la squadra che Tomás Rincón ha affrontato più volte, con 10 gare disputate tra amichevoli, Coppa America e gare di qualificazione verso il mondiale. Seguito da Bolivia (9), Argentina e Perú a quota 8.

Adesso, Tomás é entrato nel selettivo gruppo dei centenari vinotinto, dove ci sono due campioni come Juan Arango (127 presene) e José Manuel Rey (111).

Per la cronaca, Rincón ha festeggiato nel migliore dei modi le 100 presenze con una vittoria 2 – 0 contro Trinidad & Tobago.

(di Fioravante De Simone)