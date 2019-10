(ANSA) – PERUGIA, 17 OTT – “I traditori del popolo gettano la maschera. Ecco la “manovra Dracula”. Tra gli aggravi selettivi di Conte anche l’aumento delle tasse per la scuola guida: dopo aver tolto risorse ai disabili questa nuova stangata peserà sui bilanci di giovani e famiglie e si aggiunge alle nuove tasse sui prodotti confezionati con plastica (acqua, biscotti, verdure e gelati), sulle partite Iva e sul Diesel. Noi saremo sabato a Roma in piazza San Giovanni per dire no a questa vergogna”. Così il leader della Lega Matteo Salvini.