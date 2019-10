ANSA) – TORINO, 17 OTT – Controllo della Guardia di finanza oggi a Torino al liceo classico Vincenzo Gioberti, in via Sant’Ottavio. Si è trattato – spiegano al Comando – di “una attività ordinaria prevista e dettata dall’autorità nazionale anticorruzione”. I militari, in borghese, hanno controllato i docenti in sala insegnanti. Il dirigente scolastico era stato preavvisato. “E’ un modo – commenta il coordinatore nazionale di Cub Scuola Universita Ricerca, Natale Alfonso – per gettare discredito sui docenti, sul personale Ata e sulla scuola pubblica. Agli insegnanti è stato chiesto di mostrare un documento che attestasse la propria identità e di apporre un’ulteriore firma di presenza su un apposito elenco”. “Mi attiverò nei prossimi giorni per concertare un protocollo di collaborazione tra Miur e GdF in grado di effettuare verifiche simili con procedure e strumenti alternativi”, dice il sottosegretario alla Scuola, Peppe De Cristofaro.